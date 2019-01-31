Beyaz et sektörü gözünü Çin’e dikti Japonya’ya beyaz et satışlarının başladığını belirten BESD-BİR Başkanı Sait Koca, “Özellikle Çin’e ihracat konusunda ilgili bakanlıkların çalışmaları başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda bu da çözülecek” dedi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, beyaz et ihracatında yeni pazarlara açılmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Özellikle Çin’e ihracat konusunda ilgili bakanlıkların çalışmaları başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda bu da çözülecek” dedi. Japonya’ya satışların başladığını kaydeden Koca, “Söz konusu ülkeden gelen özel taleplere göre üretim yapıyoruz. Haliyle bu hızlı bir süreç olmayacaktır, birkaç sene alacaktır” dedi.

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