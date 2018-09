Beyaz atlı müteahhit beklemeyin

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, sektörde mevcut durumun iyileştirilmesi için kentsel dönüşüm pazarı ile yenileme pazarının birbirinden ayrıştırılması gerektiğini ifade etti. Konut sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecinde kendi binasının da yıkılıp yeniden yapılacağı hayaliyle, kapısını çalacak ‘Beyaz atlı müteahhit’ beklediğini söyleyen Erdoğan, “Oysa her bina yeniden yapılmayacağı gibi müteahhitlerin de her binayı yenileyip eski sahiplerine bedelsiz verebilecekleri bir planları yok. Kimse ‘beyaz atlı müteahhit’ beklememesin” dedi. Türkiye’de son yıllarda binalarda güçlendirme/yenileme çalışmalarının ihmal edildiğini belirten Erdoğan, “Ancak AB ülkelerinde yenileme pazarı, toplam inşaat sektörünün yüzde 57’sini oluşturuyor. Bugün özellikle ağırlık verilmesi gereken yenileme, sektöre can suyu olacaktır” dedi.

Türkiye ve dünyada yaşanan enflasyon trendini değerlendiren Prof. Dr. Taner Berksoy ise katılımcılara, “Çok telaşlanmayın. Öyle çok derin bir kriz olmaz” diye seslendi. Berksoy, şöyle konuştu:

“Türkiye’de kriz denilen dönemlere bakın; tamamı neredeyse ya 6, ya 8-10 ay sürmüş. Türkiye ekonomisinde refleks çok hızlı. Şimdi ‘kriz var mı yok mu?’ tartışması var. Bana göre de kriz yok. Bizim kriz tanımımız şu; ekonomide en az iki çeyrek peş peşe büyüme sıfırın altında kalırsa krizden söz edebiliriz. 2019’un ilk 3 ayı çok ufak bir negatife döner, sonra düzelir. Yurtdışından size ülkenin durumunu soranlara şunu söyleyebilirsiniz; ‘Biz düşeriz kalkarız, henüz kriz ortamı yok.’”