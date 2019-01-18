Beştepe'deki kritik görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi. Erdoğan'la görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti. Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Lindsey Graham ile gerçekleştirilen görüşmede ağırlıklı olarak ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ele alındığı belirtildi Bugün açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmeler yapmasının beklendiğini bildirmişti. Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.