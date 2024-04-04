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Gündem Beştepe'de kritik toplantı! MGK'da 'Kırmızı kitap' masada: Bir ilk olacak!
Gündem

Beştepe'de kritik toplantı! MGK'da 'Kırmızı kitap' masada: Bir ilk olacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 16:51:00 - 2024-04-04 16:52:34

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yoğun gündemle toplandı. 'devletin gizli anayasası' olarak bilinen ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesine ilişkin esasların ele alınması bekleniyor.

Yılın ikinci MGK toplantısında ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak.

Erdoğan Bağdat ziyareti

Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere saldırıları

MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek. Saldırıların tekrarlanmaması için Avrupa’daki makamlarla kurulan temasların yansımaları ve atılabilecek adımlar ele alınacak.

Washington yönetimiyle ilişkiler

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak.
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Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi için yapılabilecekler de MGK'da görüşülecek.

'Kırmızı Kitap' güncelleniyor

Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili toplantıda sunum gerçekleştirilecek. 10. kez yenilenecek belgede, ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak. Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak kırmızı kitap, 2025 yılında ise yürürlüğe girecek. Bu yönde yapılan hazırlıkların da MGK’da ele alınması bekleniyor.

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