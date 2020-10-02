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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:04:45 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052207 0,33
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,081020 0,33
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068628 0,28
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020228 0,28
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010928 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040647 1,19
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079374 0,32
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079282 0,32
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,120819 0,25
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,090160 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018562 0,69
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019363 0,69
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019283 0,68
VEM Katkı EYF 0,018566 0,64
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014625 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013269 0,07
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013010 0,06
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,028193 0,05
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018575 0,04
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029059 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049103 1,36
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030546 1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050768 1,35
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054254 1,35
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015459 1,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068868 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070464 0,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022641 0,04
ZEM Para Piyasası EYF 0,026521 0,03
VEM Para Piyasası EYF 0,065539 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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