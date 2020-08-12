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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:08:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080069 1,00
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085227 0,99
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,082859 0,94
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107295 0,92
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121694 0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018132 1,23
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015713 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056774 4,36
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024483 3,47
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020035 3,47
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021215 3,04
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020475 3,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022185 1,85
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067994 1,72
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,063019 1,69
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021626 1,65
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,044026 1,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044355 2,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031120 2,40
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028639 2,18
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019872 2,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025283 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062090 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067924 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024502 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069495 0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022344 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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