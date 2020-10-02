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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:04:39 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055743 -0,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,072029 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062611 -0,18
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050248 -0,17
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090954 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016561 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062246 -1,30
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027131 -0,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,094807 -0,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069854 -0,39
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020529 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,025776 -0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,069991 -0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,030800 -0,22
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020327 -0,18
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,014130 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047898 -1,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033675 -1,04
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021093 -0,89
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030380 -0,88
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028246 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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