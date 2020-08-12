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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:08:47 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,052910 -0,27
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040867 -0,16
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010651 -0,11
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032964 -0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047340 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,029792 -0,92
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014156 -0,44
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,108306 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,155198 -0,31
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,086322 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026305 -0,42
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013083 -0,34
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025437 -0,21
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029266 -0,16
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,028244 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049813 -2,75
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030483 -2,68
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051745 -2,60
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049676 -2,58
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048827 -2,57
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068782 -0,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064662 -0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026164 -0,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023595 -0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067808 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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