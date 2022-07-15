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Ekonomi Besni Belediyesi sinema salonu, fuaye alanı ve kantin kiraya verecek
Ekonomi

Besni Belediyesi sinema salonu, fuaye alanı ve kantin kiraya verecek

Besni Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sinema salonu, fuaye alanı ve kantin kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 14:29:00 -
Besni Belediyesi sinema salonu, fuaye alanı ve kantin kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Erdemoğlu Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Hizmet Binası içerisinde bulunan 1 adet 77 kişilik (95m2) Sinema Salonu, 1 Adet 75 kişilik (95 m2) Sinema Salonu, Fuaye Alanı ve Bina Kantini (200 m2)  2886 sayılı Devlet İhale  Kanunu 37. Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulüyle 3 yıllığına (36 Aylık) ihale ile kiraya verilmesine karar verilmiştir.

İhale 29.07.2022 tarihine müsadif Cuma günü saat 14:30 ‘da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu; 2 Adet Sinema Salonu, Fuaye Alanı ve Bina Kantini muhammen kira bedeli 2000,00 TL’dir.

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