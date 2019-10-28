Beslenme çantasına susamlı poğaça! İşte, susamlı poğaça tarifi
Çocuklarınızın beslenme çantalarına koyacağınız yemeklerin kesinlikle ev yapımı olmasına özen gösterin. İşte, çocuklarınızın iştahını arttıracak bir tarif. Beslenme çantasına susamlı poğaça…
Çocuklarınızın beslenme çantalarına koyacağınız yemeklerin kesinlikle ev yapımı olmasına özen gösterin. İşte, çocuklarınızın iştahını arttıracak bir tarif. Beslenme çantasına susamlı poğaça…
Susamlı poğaça tarifi
Malzemeler
Hamuru için:
- Aldığı kadar un
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 125 gram margarin
- 2 adet yumurta
- 1 paket yaş maya
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç malzeme:
- Peynir
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı pekmez
- 1 çay bardağı ılık su
- Bolca susam
Yoğurma kabının içerisine ılık süt ve mayayı alıp karıştırın.
Ardından su, sıvıyağ, margarin, yumurta, şeker ve tuzu ekleyin.
Son olarak karışıma yavaş yavaş un ekleyip yoğurun.
Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamuru yoğurduktan sonra üzerine nemli bez örtün ve 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
Hamurdan parçalar koparıp içerisine peynir domdurun.
Poğaçaları önce pekmezli suya ardından da tavada kavurduğunuz susama batırın.
Poğaçaları 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.