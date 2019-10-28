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Kadın - Aile

Beslenme çantasına susamlı poğaça! İşte, susamlı poğaça tarifi

Çocuklarınızın beslenme çantalarına koyacağınız yemeklerin kesinlikle ev yapımı olmasına özen gösterin. İşte, çocuklarınızın iştahını arttıracak bir tarif. Beslenme çantasına susamlı poğaça…

2019-10-28 23:07:00 -
Beslenme çantasına susamlı poğaça! İşte, susamlı poğaça tarifi

Çocuklarınızın beslenme çantalarına koyacağınız yemeklerin kesinlikle ev yapımı olmasına özen gösterin. İşte, çocuklarınızın iştahını arttıracak bir tarif. Beslenme çantasına susamlı poğaça…

Susamlı poğaça tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

  • Aldığı kadar un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 125 gram margarin
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket yaş maya
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç malzeme:

  • Peynir

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı pekmez
  • 1 çay bardağı ılık su
  • Bolca susam 

Yoğurma kabının içerisine ılık süt ve mayayı alıp karıştırın.

Ardından su, sıvıyağ, margarin, yumurta, şeker ve tuzu ekleyin.

Son olarak karışıma yavaş yavaş un ekleyip yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamuru yoğurduktan sonra üzerine nemli bez örtün ve 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamurdan parçalar koparıp içerisine peynir domdurun.

Poğaçaları önce pekmezli suya ardından da tavada kavurduğunuz susama batırın.

Poğaçaları 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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