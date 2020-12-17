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Aktüel Beşir Derneğinden kan bağışı kampanyalarına destek
Aktüel

Beşir Derneğinden kan bağışı kampanyalarına destek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:27:23 -
Beşir Derneğinden kan bağışı kampanyalarına destek

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Türk Kızılayın kan bağışı kampanyalarına destek vermeye devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde düzenlenen kampanyalar kapsamında derneğin Dudullu ve Çekmeköy temsilcilikleri ile Ümraniye'de açılan stantlarda 210 ünite kan bağışı toplandı.

Beşir Derneği İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Birol Eken, derneğin Türk Kızılayla uzun yıllardır çalıştığını belirterek, daha sonra düzenlenecek kan bağışı çalışmaları için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Türk Kızılayla gerçekleştirilen kampanyalarda Kocaeli'nin Darıca ilçesi ile Düzce ve Zonguldak'ta açılan stantlarda 36 ünite kan bağışı yapıldı.



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