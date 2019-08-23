Beşiktaş'tan transfer bombası Adrien Silva

Ligde Sivasspor mağlubiyetinin ardından kolları sıvayan Beşiktaş, transferde hız kazandı. Tottenham’dan Kevin N’Koudou’da mutlu sona ulaşan SiyahBeyazlılar, şimdi de kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu kazandırmak için düğmeye bastı. Hedefteki isim Leicester City’nin Portekizli oyuncusu Adrien Silva... Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle ve oyuncunun menajeriyle masaya oturdu.



sözleşmesi 2021'de bitiyor



Sözleşmesi 2021’de bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Ada temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunuldu. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde ise büyük mesafe kat edildi. Merkez orta saha olarak oynayan Fransız asıllı oyuncu, ön liberoda ve on numarada da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezonu Monaco’da kiralık geçiren Silva, 2017’de Sporting CP’den 24.5 milyon euroya transfer edilmişti.