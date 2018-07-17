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Beşiktaş'tan taraftarlara önemli açıklama!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Avrupa'daki deplasman maçlarına UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşı seyircisiz gidileceği duyuruldu.

17 Temmuz 2018 Salı 15:53
Beşiktaş'tan taraftarlara önemli açıklama!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi sitesinden 'Taraftarlarımız İçin Önemli Bilgilendirme' başlığıyla yapılan açıklamada, Avrupa'da yapılacak deplasman maçlarına UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşı seyircisiz gidileceği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 15:53
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