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Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! Sivasspor'un yıldızı...

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da performansıyla adından ses ettiren Emre Kılınç için harekete geçti.

16 Aralık 2018 Pazar 11:33
Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! Sivasspor'un yıldızı...

Avrupa kulüplerinin de takibinde olan ve Anderlecht, Lille, Stuttgart gibi takımlarının da transfer etmek istediği Sivassporlu Emre Kılınç için İstanbul'un 3 büyük kulübü de devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş maçtan önce aradı!

Beşiktaş'ın bir süredir takip ettiği Emre Kılınç için Sivasspor temsilcilerini Ankaragücü maçından önce aradığı ve transfer teklifi yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor

Fenerbahçe devre arasındaki yapılanmasına göre Emre Kılınç transferini yeniden karar bağlayacak. Galatasaray'ın ise işi bu anlamda çok zor çünkü Sarı Kırmızılılar mutlaka oyuncu satmak zorunda.

Beşiktaş bitirebilir!

Burada eli en güçlü ekip Beşiktaş. Siyah Beyazlılar, ocak ayı transfer döneminde Emre Kılınç'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Oyuncunun menajeri William d'Avila, Sivasspor yöneticileriyle hem oyuncu hem de kulüp için en iyi seçeneği görüşmeye başladı bile... (Fanatik)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:33
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Beşiktaş
  4. Emre Kılınç
  5. Demir Grup Sivasspor
  6. Sivasspor
  7. Süper Lig
  8. Galatasaray
  9. Fenerbahçe

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