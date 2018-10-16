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Beşiktaş'tan sürpriz stoper hamlesi!

Kartal, Danimarka ekiplerinden Midtjylland’ın 27 yaşındaki stoperi Sviatchenko’yu ara transferde renklerine bağlamak için 1.5 milyon euroluk teklifte bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 10:01
Beşiktaş'tan sürpriz stoper hamlesi!

Beşiktaş, Erik Sviatchenko’yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Danimarka’nın Midtjylland kulübünde forma giyen 27 yaşındaki stoper Siyah-Beyazlılar’ın 1.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettikleri bildirildi.

GİRİŞİMLER OLUMLU İLERLİYOR
Danimarka Milli Takımı’nın da formasını giyen Ukrayna asıllı oyuncu için yapılan girişimlerin olumlu ilerlediği de belirtildi. Beşiktaş’ın bu oyuncuyu sözleşme imzalattırmak için iyi bir fırsat yakaladığı bildirilen haberde, Kara Kartal’ın Celtic’te oynadığı dönemde de bu oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

MENAJERİ DOĞRULADI
Oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı stoperin temsilcisi Allan Bak Jansen de oyuncusuna Türkiye ve İngiltere’de ilgi olduğunu doğrularken, kulüp ismi vermemeye özen gösterdi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:01
  1. beşiktaş

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