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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Peniel Mlapa...

Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha alması beklenen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah beyazlı ekip Togo asıllı Alman golcü Peniel Mlapa'yı yakın markaja aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 03:03
Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Peniel Mlapa...

Beşiktaş'ın Hollanda’nın Venlo takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyen bir hafta önce de bu kulübe Dinamo Dresden’den 500 bin euroya transfer olan Togo Asıllı Alman golcü Peniel Mlapa için transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın bu oyuncunun bonservisi için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Bonservis bedeli 2.5 milyon Euro

Venlo yöneticisi Marco Bogers, Hollanda basınına yaptığı açıklamada oyuncuları için Beşiktaş’ın teklifte bulunduğunu doğrulayarak, “Geçen hafta satın alma opsiyonunu kullandık. Oyuncumuza sadece Beşiktaş değil bir çok kulüpten teklif var. Mlapa için düşündüğümüz bonservis bedeli en az 2.5 milyon euro” dedi. Sağ ayaklı Mlapa, forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 03:03
  1. Beşiktaş
  2. Venlo
  3. Peniel Mlapa
  4. Hollanda
  5. Togo

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