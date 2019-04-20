Beşiktaş'tan Sackey harekatı Gelecek sezon için şimdiden plan yapan Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Isaac Sackey'i istiyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Alanyaspor'un Ganalı orta saha futbolcusu Isaac Sackey ile ilgilendiği iddia edildi. Gana basınında çıkan haberde 36 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba'nın yerine genç bir isim arayan siyah- beyazlıların, Sackey için çalışmalara başladığı iddia edildi. 1,90 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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