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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme!

Beşiktaş, Babel ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Hollandalı futbolcuya 3 yıllık yeni mukavele teklif etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:59
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme!

Beşiktaş Ryan Babel’i 3 yıl daha kadrosunda tutmak için girişimlere başladı.
Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel’e 3 yıllık yeni kontrat teklifini sundu.

2021’de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı yıllık 3 milyon Euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon Euro kazanıyor

Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek.

Bir süre önce Flamengo’nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etmişti. Babel, Beşiktaş'ta çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:59
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