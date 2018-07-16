0553 313 94 23

Beşiktaş'tan Ryan Babel'e sürpriz

Gelecek sezon hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdüren Beşiktaş, Hollandalı yıldız futbolcu Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme sundu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e sürpriz

Beşiktaş Ryan Babel'i 3 yıl daha kadrosunda tutmak için girişimlere başladı.

Ntvspor'un haberine göre; Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel'e 3 yıllık yeni kontrat teklifini sundu.

2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı yıllık 3 milyon euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon euro kazanıyor.

KARARINI KISA SÜRE İÇİNDE VERECEK

Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek. Bir süre önce Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etmişti.

Babel, Beşiktaş'ta çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07
  1. Beşiktaş
  2. Hollanda
  3. Babel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e sürpriz
    1. Beşiktaş'tan Ryan Babel'e sürpriz
    2. 15 Temmuz gazisi en büyük arzusuna..
    3. Rıdvan Dilmen bombayı patlattı!..
    4. Sahte rapor çetesine operasyon: 20..
    5. Giuliano'dan transfer iddialarına cevap!
    6. Salatalığın kabuğunu soymayın!
    7. Dünya Kupası finalinde sahaya..
    8. CHP’li Bülent Tezcan’dan olağanüstü..
    9. Fenerbahçeli Giuliano: Yeni bir..
    10. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    11. Grönland'da 11 milyon tonluk dev..
    12. İzmir Kemal'i sattı! Karşı tarafa..
    13. Gurbetçiler Türkiye'ye akın etti!
    14. Saç toplamak zararlı mı?
    15. Başkan Erdoğan ve Trump arasında..
    16. Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1..
    17. Ronaldo sağlık kontrolünde geçti
    18. Hapiste zannediliyordu, meğer..
    19. Hiperaktivite nasıl tedavi edilir?
    20. Ürettikleri meyve köyün geleceğini..
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Fehmi Koru'ya büyük şok!
    Fehmi Koru'ya büyük şok!
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi