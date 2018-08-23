Beşiktaş'tan 'Ozan Tufan' açıklaması!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularındanOzan Tufan'ın kulübümüze transfer olacağı yönünde basında çeşitli haberler ve iddialar yer aldığını görmekteyiz.

Spor ailesinin bir üyesi olan Mirsad Türkcan’ın daveti üzerine, Sırbistan’da Başkanımız ve YK üyelerimizin de katılımıyla dostane bir yemek yenildiği doğrudur.

Ancak yemek sırasında Ozan Tufan ile ilgili hiçbir konu gündeme gelmemiştir.

Beşiktaş’ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya bir planı bulunmamaktadır.

Kaldı ki, böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulubü ile görüşme yapmayı tercih ederdik.

Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.