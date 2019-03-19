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Beşiktaş'tan Okan Buruk bombası!

Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli takım ile anlaşmasının ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Rizespor teknik patrounu Okan Buruk'a kanca attı.

19 Mart 2019 Salı 13:14
Beşiktaş'tan Okan Buruk bombası!

Beşiktaş'ta sezon sonu Şenol Güneş'in görevinden ayrılması bekleniyor. Teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetiminin son adayı Okan Buruk oldu. Çaykur Rizespor teknik direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'ta adaylar arasına girdiği iddia edildi.

Okan Buruk sesleri!

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş idarecileri Çaykur Rizespor ile başarılı performanslar sergileyen Okan Buruk'u olası teknik direktörler listesine aldı. Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Okan Buruk, siyah beyazlı kulübün ilk adayı olmasa da plaseler arasında gösterildi.

Beşiktaş'ın Razvan Lucescu ve Mircea Lucescu planını ön planda tuttuğu iddia edildi. Baba oğulun kulüpte birlikte görev alacağı belirtilirken Razvan Lucescu'nun teknik direktör, Mircea Lucescu'nun ise sporfif direktör olacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:14
  1. Beşiktaş
  2. Okan Buruk
  3. Teknik Direktör
  4. Rizespor

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