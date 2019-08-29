Beşiktaş’tan Mehmet Ekici açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici ile transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi’nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır. Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.