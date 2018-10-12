THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Beşiktaş'tan mali tedbir! Yeni anlaşmalarda...

Beşiktaş'ta mali tedbirler alındı, yeni sözleşme ve transferler için tavan fiyat belirlendi.

12 Ekim 2018 Cuma 10:00
Beşiktaş'tan mali tedbir! Yeni anlaşmalarda...

Mali konularda gelir-gider dengesini bozmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, transferde dikkatli adımlar atarak bunu gösterirken geleceğe yönelik de planlamalarını şimdiden yapıyor. Muhasip üye olarak görevi devralan Ahmet Cihat Kumuşoğlu, mali konularda kolları sıvadı ve raporlarını hazırlamaya da başladı. 

Gelecek sezon bazı oyuncuların kontratlarının bitecek olması nedeniyle ve takıma transfer edilecek yeni oyuncularla ilgili düzenlemeler yapmaya başlayan Kumuşoğlu, özellikle futbol şubesinin geliri ile giderinin denk hale gelmesi için yoğun mesai harcıyor. Başkan Fikret Orman, son iki sezonda gelen şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirinin bu sezon kaybolması sonrasında daha dikkatli adımlar atacaklarını defalarca tekrarlarken, bu sözde kalmadı!

BONUSLAR DA ARTIK DAHİL

Yeni yapılan planlamaya göre yeni sözleşme imzalanacak, yeni transfer olacak Türk oyunculara sözleşmeler TL olarak teklif edilecek. Ancak çalışmalar yerli oyuncularla da sınırlı kalmıyor. Yabancı oyuncularla yapılacak görüşmelerde de TL ile teklif yapma kararı alınırken eğer TL olarak anlaşma sağlanamazsa tavan ücret olarak da yıllık 2 milyon Euro belirlendi. Bundan sonra takıma katılacak yabancı oyunculara en fazla 2 milyon Euro verme kararı alınırken bu noktada bir detay da dikkat çekiyor. 

Daha önce yapılan tekliflerde oyuncuların vergileri ve bonusları yıllık ücretine dahil edilmezken yeni dönemde bu da değişiyor. Bundan sonra %15'lik verginin oyuncular tarafından karşılanması kararı alınırken tavan ücretlerde bonuslar ve primlerin de bu paraya dahil edilerek hesaplanması kararı alındı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:00
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
    1. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
    2. İçişleri'nden taksiciler için genel..
    3. İTO’dan belge hizmetlerinde indirim
    4. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    5. Cihaza bağımlı olan kronik hastalara..
    6. İstanbul Silivri sahili sular altında..
    7. Wabco’dan 100 milyonluk yatırım
    8. 2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel..
    9. Vodafone 5 yılda 25 milyon $’lık fon..
    10. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    11. DS TECHEETAH atölye açılışı ve yeni..
    12. Pegasus gençleri yarınlara uçuracak
    13. İlk günkü keyifle yola devam
    14. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi..
    15. THY, Yeni Havalimanı’ndan ilk uçuşunu..
    16. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    17. Muharrem ayının bereketi Ümraniye’de..
    18. KPSS önlisans sınavı ne zaman?
    19. Eroğlu Holding’te indirim kampanyası..
    20. Cihaza bağımlı hastalara elektrik..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama