Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...

İtalya medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A takımlarından Juventus, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. İtalyan ekibinin Club Brugge'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic'i listesine aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN CLUB BRUGGE TRANSFER OLMUŞTU!



Beşiktaş'a Rijeka'dan transfer olduktan sonra siyah beyazlı kulüpte fazla forma şansı bulamayan ve sezon başında daha önceden kiralandığı Club Brugge'a 3.5 milyon euro'ya satılan Matej Mitrovic için Juventus devrede. Tuttusport'un haberine göre, Club Brugge yönetimi Hırvat stoper için 20 milyon euro talep etti. Juventus yetkililerinin takibe aldığı Hırvat stoperi transfer etme konusunda ısrarcı davranmasından dolayı, astronomik bir ücretle en genç sezon sonunda bu transferin gerçekleşebileceği gelen haberler arasında.