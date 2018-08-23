Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan hamlesi! Menajeri ile buluştular
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç yıldız Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan Sırbistan'da bir araya geldi.23 Ağustos 2018 Perşembe 20:23
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Ozan Tufan için ezeli rakip Beşiktaş'tan hamle geldi.
Ntv Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçı öncesinde Sırbistan'da bir araya geldi.
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