Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan hamlesi! Menajeri ile buluştular

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Ozan Tufan için ezeli rakip Beşiktaş'tan hamle geldi.

Ntv Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçı öncesinde Sırbistan'da bir araya geldi.