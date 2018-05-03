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Beşiktaş'tan flaş karar! Kadro küçültülecek...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda kadroda küçülmeye gideceği kaydedildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 03:24
Beşiktaş'tan flaş karar! Kadro küçültülecek...

BEŞİKTAŞ mali disiplinden ödün vermemek için, bütçe planlarını revize ediyor. Takımın Şampiyonlar Ligi’ne kalamaması halinde Siyah-Beyazlı yönetim bu konuda kapsamlı bir toplantı yapacak ve alınabilecek tasarruf tedbirlerini gözden geçirecek. Bu önlemler içinde maliyeti yüksek oyuncuların satışı ve futbol bütçesinin daraltılması da var. Kurdaki yükseliş yüzünden bütçede meydana gelen dengesizliği de gidermek isteyen yönetim, bu konuda esnek değil. Eski günlere dönmek istemeyen yöneticiler, öz kaynaklarıyla dönebilen bir mali disiplin içinde kalmak konusunda kararlı. Borçlanma ise kesinlikle gündemde yok. İki bankayla yapılan kredi görüşmesi ise beklemede. 

Yönetim, mali disiplini bozacak savurganlıklardan uzak duracak. 

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 03:24
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Süper Lig
  4. Şampiyonlar Ligi

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