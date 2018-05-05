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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: Alsınlar şimdi o kupayı götürsünler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına Beşiktaş'tan cevap geldi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 02:31
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: Alsınlar şimdi o kupayı götürsünler
“Biz kupanın peşinde değiliz, para peşinde insanlar da değiliz. Öyle bir dünyamız hiç yok. Onurlu mücadelenin peşindeyiz. Biz bunu şampiyonluğu kaçırdığımız için söylemiyoruz. Tekrar kararı çıktığında şampiyonluğu da kaçırdık. Takımın ve hocanın ayarları bozuldu.”
 
ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanşında tekrar oynanmasına karar verilen F.Bahçe mücadelesine çıkmayan Beşiktaş’ta yönetim, yapılan eleştirilere rağmen duruşundan taviz vermiyor. Maça çıkmama kararının ardından son dakikada fikir değiştirip sahada olacakları iddialarına rağmen geri adım atmayan siyah-beyazlılar, günü U-21 takımı ile maç yaparak değerlendirdi. 
 
BEŞİKTAŞ’TA yönetim, özellikle F.Bahçe cephesinden kendilerine saygısızlık yapıldığı yönündeki açıklamalara şu sözlerle karşılık geldi:
 
‘YILDIRIM’A GÜLÜYORUZ’
 
BİZ kupa peşinde değiliz, para peşinde de insanlar değiliz. Öyle bir dünyamız yok. Biz onurlu mücadele peşindeyiz. Biz 3. şampiyonluğa, üst üste 3. kez bunu başaracağımız için seviniyorduk. Yoksa biz kendimizi gösterelim, yönetimin başarısı olarak lanse edelim, öyle yapalım, böyle yapalım için değil... 
 
BİZ bunu şampiyonluğu kaçırdığımız için söylemiyoruz. Biz tekrar kararı çıktığında şampiyonluğu kaçırdık. Takımın ve hocanın ayarı bozuldu. Aziz Yıldırım’ın konuşması çok komikti, gülerek seyrettik. ‘Bordo kravatı takıyor, tribünleri tahrik ediyor’ diyen kişi sonrasında ‘bir futbolcunun anasına küfrediliyor, niye tahrik oluyor bu adam?’ diyor. Bu normal bir bakış açısı mıdır? Alsınlar şimdi o kupayı götürsünler.”  
Kaynak:Şampi10
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 02:31
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Aziz Yıldırım
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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