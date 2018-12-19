Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'nin yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Pepe'nin yeni durağı İngiltere olacak. Portekiz basınında yer alan haberlere göre tecrübeli savunma oyuncusunun devre arasında Wolverhampton'a imza atmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Pepe Premier Lig yolcusu

Portekiz'de Record'un haberine göre Pepe devre arasında İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacak.

Wolverhampton, deneyimli futbolcuya ocak ayında imza attırmak istediği ve transferi büyük ölçüde bitireceği belirtildi.

Öte yandan Manchester United ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da devre arasında Pepe'yi transfer etme planları yaptığı iddia edildi.

(FutbolArena)