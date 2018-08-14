Beşiktaş'tan Antalyaspor'a transfer oldu!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan genç kaleci Yavuz Ulaş'ı kadrosuna kattığı belirtildi.14 Ağustos 2018 Salı 14:12
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki kaleci Yavuz Ulaş'ı renklerine bağladı.
Kırmızı-Beyazlılar, Siyah-Beyazlı takımın 19 yaşındaki file bekçisi Yavuz Ulaş’ı renklerine bağladı.
Geleceğe yatırım olarak kadroya katılan Yavuz’un, ilk etapta U21 takımında görev yapacağı öğrenildi.
(Fanatik)
YORUM YAZ