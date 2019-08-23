Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok! "Kendinize kulüp bulun"
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta 3 yıldız isme "kendinize kulüp bulun" dendi.23 Ağustos 2019 Cuma 12:07
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel'in bileti kesildi.
"Gerekli kolaylığı sağlarız"
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın üç futbolcu ile bir görüşme yaparak, Avcı'nın kendilerini istemediğini İletti. Adalı'nın ayrıca 3 oyuncuya "Kendinize kulüp bulursanız, gerekli kolaylığı sağlarız" dediği ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık ücretleri yüksek olan bu üç futbolcuyu göndererek önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor.
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