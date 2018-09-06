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Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş kendi evinde konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06 Eylül 2018 Perşembe 22:15
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan Şenol Güneş, torunu Zeynep Egemen, yardımcı antrenörü Miguel Montanana'nın kızı Gabriela ve Alvaro Negredo'nun kızı Maria ile sahada bir süre top oynadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 22:15
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş

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