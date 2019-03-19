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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon sonu...

Beşiktaş tecrübeli futbolcuları Caner Erkin ve Adriano ile sezon sonu yollarını ayırması bekleniyor.

19 Mart 2019 Salı 13:37
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk transferi olan Aziz Behich'le ilgili sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı.

Caner ve Adriano'nun yerine Behic!

Tecrübeli futbolcunun aslında devre arasında Beşiktaş'a gelme durumu vardı. Fakat sezon başında Bursa'da forma giyen ardından PSV'de oynayan Aziz'in FIFA talimatları gereği bir sezonda üç takımda oynayamayacağı için transferinin gerçekleşmediği bildirildi. Mirin'in transfer görüşmeleri sırasında Aziz için PSV ile anlaşmanın tamamlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Behich'i tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birinin de aynı mevkiide görev yapan Adriano (34) ile Caner'den (30) daha genç olduğu ifade edildi.

28 yaşında olan Avustralyalı oyuncu Behich'in aldığı ücret de diğer oyuncuların neredeyse yarısı.. Brezilyalı Adriano Beşiktaş'tan senelik 1 milyon 850 bin euro, Caner ise 1 milyon 750 bin euro kazanırken, Aziz Behich'in ise siyah-beyazlılardan senelik 800 bin euro kazanacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:37
  1. Bursa
  2. Beşiktaş
  3. Caner Erkin
  4. Adriano
  5. Aziz Behich

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