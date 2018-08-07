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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık!

20 Haziran 2018'de Beşiktaş Futbol Gelişme ve Planlama Direktörlüğüne getirilen Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 18:49
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık!

Serkan Reçber'in açıklaması şu şekilde:

Sevgili Beşiktaşlılar,

 
Ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu taşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim. Beşiktaşımızın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmalarının bir parçası oldum. Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyla ayrılma kararı aldım. Başka Başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere, teknik heyete, geleceğin futbolcu Kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:49
  1. beşiktaş
  2. Serkan Reçber
  3. Futbol Gelişme ve Planlama Direktörlüğüü

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