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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Eylül Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:58
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın çoğunluğa bakılmaksızın 16 Eylül Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacağı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2 gün önceki divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, yönetim kurulunda değişiklik amacıyla olağanüstü genel kurula gitme kararı alacaklarını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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