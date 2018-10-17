Beşiktaş'ta sakatlık şaşkınlığı! Yarıda bıraktı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, 21 Yaş Altı takımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçı oynadı.

Beşiktaş, maça Loris Karius, Fatih Aksoy, Pepe, Necip Uysal, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Ljajic, Gökhan Töre, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek ve Vagner Love 11'iyle çıktı. İkinci yarıda kalede Karius'un yerine Tolga Zengin görev yaptı. 30'ar dakikadan iki devreli oynanan karşılaşmayı A takımı, Ricardo Quaresma'nın golüyle 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup antrenmanda yer almadı. Milli takımlarından henüz dönmeyen oyuncular da çalışmaya katılmadı.

Sakarya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de antrenman maçını takip etti.

- Adem Ljajic devam edemedi

Beşiktaş'ta sakatlık sürecini hızlı bir şekilde atlatan Adem Ljajic, hazırlık maçına çıkmasına rağmen oyuna devam edemedi.

Maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile görüşen ve oynayabileceğini belirten Sırp futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktı. Ljajic, ağrı hissetmesi sonrası kısa süre sonra oyundan çıktı ve soyunma odasına gitti. Sırp futbolcunun yerine Jeremain Lens oyuna girdi.

Karşılaşma sırasında hafif sakatlık yaşayan Vagner Love da bir süre sonra oyundan çıktı.

- Adriano koşu yaptı

Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Adriano Correia da sahada bir çalışma gerçekleştirdi.

Brezilyalı oyuncu, fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

- Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a kutlama

Beşiktaş Kulübü, İngiltere'nin Everton takımında forma giyen ve baba olan eski futbolcusu Cenk Tosun için kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında paylaşılan ve 14 numaralı Beşiktaş forması fotoğrafının yer aldığı mesajda, "Hoş geldin Tosun Paşa Jr Arda Cenk. Babalık sana çok yakıştı Cenk Tosun." ifadelerine yer verildi.