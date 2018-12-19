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Beşiktaş'ta Ryan Babel antrenmana çıktı

- Siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcusu Babel, uzun bir aranın ardından takımla çalıştı

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:48
Beşiktaş'ta Ryan Babel antrenmana çıktı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Ryan Babel, uzun bir aranın ardından takımla çalıştı.

Antrenmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma da katılmadı.

Siyah-beyazlılar idmanın ilk bölümünde ısınma koşuları yaptı. Bir süre top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:48
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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