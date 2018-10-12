Beşiktaş'ta Pepe krizi büyüyor!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Pepe, alacaklarına dair adımlar atması yönetim tarafından tepkiyle karşılandı.12 Ekim 2018 Cuma 16:41
Beşiktaş'ta Pepe'nin geçmiş alacaklarına dair adımlar atması Başkan Fikret Orman ve yöneticileri küplere bindirdi. Portekizli futbolcu ödenmesi gereken son alacağının iki kez gecikmeye uğramasından dolayı girişimlerde bulundu.
Başkan Fikret Orman'ın da Pepe'nin bu tutumuna sert tepki gösterdiği ortaya çıktı. Geçen sezon başında Beşiktaş'la yıllık 3.350 bin euro garanti ücret karşılığı anlaşan 35 yaşındaki futbolcu ile ilgili teknik kadroyla konuşarak devre arasında bir tasarrufa gidilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi.
Şimşekleri üstüne çekti
Pepe'nin alacakları için harekete geçmesinin Başkan Fikret Orman'ı sinirlendirdiği gelen bilgiler arasında...
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