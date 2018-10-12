Beşiktaş'ta Pepe krizi büyüyor!

Beşiktaş'ta Pepe'nin geçmiş alacaklarına dair adımlar atması Başkan Fikret Orman ve yöneticileri küplere bindirdi. Portekizli futbolcu ödenmesi gereken son alacağının iki kez gecikmeye uğramasından dolayı girişimlerde bulundu.

Başkan Fikret Orman'ın da Pepe'nin bu tutumuna sert tepki gösterdiği ortaya çıktı. Geçen sezon başında Beşiktaş'la yıllık 3.350 bin euro garanti ücret karşılığı anlaşan 35 yaşındaki futbolcu ile ilgili teknik kadroyla konuşarak devre arasında bir tasarrufa gidilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi.

Şimşekleri üstüne çekti

Pepe'nin alacakları için harekete geçmesinin Başkan Fikret Orman'ı sinirlendirdiği gelen bilgiler arasında...