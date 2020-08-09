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Aktüel

Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:30:57 -
Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde Karaköy istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek işaret levhasına, ardından kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, arkasında oturan yolcu ve 2 yaya, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışında bir süre yoğunluk yaşandı.



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