Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı18 Aralık 2018 Salı 23:48
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yla 22 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir günlük iznin ardından toplanan siyah-beyazlı futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmana çıktı.
Pas ve pres organizasyonlarıyla başlayan antrenman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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