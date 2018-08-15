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Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında LASK Linz ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar bu maç için Avusturya'ya gitti. Gökhan Töre dışında kadroda eksik bulunmuyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:26
Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!

Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Avusturya'da oynanacak mücadele için Siyah-Beyazlıların yolculuğu başladı. Beşiktaş Avusturya'ya Gökhan Töre dışında tam kadro gitti.

BEŞİKTAŞ'IN LASK LİNZ KADROSU

Tolga, Utku, Ersin, Gökhan G.Fatih, Vida, Pepe, Roco, Adriano, Caner, Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Güven, Larin, Alpay, Love, Negredo

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:26
  1. Beşiktaş
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Gökhan Töre
  4. kadro dışı
  5. sakatlık

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