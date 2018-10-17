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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe devre arasında gidiyor

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pepe'yi Ocak ayında göndererek yıllık ücretinden kurtulmak ve mali kaynak oluşturmak istiyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:15
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe devre arasında gidiyor

Adı Katar ve Çin kulüpleriyle anılan, sezon öncesinde de Porto'nun gündemine gelen Portekizli yıldız futbolcu Pepe ile yolların Ocak ayında ayrılabileceği iddia edildi. 

Sabah'ta yer alan habere göre Siyah-beyazlı yönetim 35 yaşındaki tecrübeli stoperi ara transfer döneminde elinden çıkarmak niyetinde.

YÖNETİM PEPE'Yİ SATIP MALİ KAYNAK YARATMAK İSTİYOR
Yönetimin, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Portekizli yıldızı satarak hem mali kaynak yaratacak hem de oyuncunun yıllık 5 milyon euroyu bulan ücretinden kutulmayı planladığı belirtildi. 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:15
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