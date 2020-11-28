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Aktüel Beşiktaş'ta dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Beşiktaş'ta dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Kadınların, evlilik ve filmlerde oynatma vaadiyle paralarını alan şüphelinin, tehdit ve 5 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:52:17 -
Beşiktaş'ta dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, evlilik ve filmlerde oynatma vaadiyle kadınları dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Ortaköy'de kendisini Tolga Saygın ismiyle tanıtarak bir kadını dolandırmaya çalışan Medet B'nin, daha önceden de birçok kişiyi dolandırdığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine intikal etti.

Ekipler, Ş.G isimli kadının, evlenme vaadinde bulunup, dizi ve filmlerde oynatacağını söyleyerek parasını alan şüphelinin, C.C. isimli kadını da filmlerde oynatma vaadiyle kandırmaya çalıştığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul'da Başakşehir ve Şişli, Sakarya, Mersin ve Ankara'da dolandırıcılık, İzmir'de de tehdit suçundan arandığı tespit edildi.

Evlilik, dizi ve filmlerde oynatma vaadiyle paralarını aldığı kadınları dolandırdığı belirlenen şüphelinin, ayrıca film setlerine yemek verme vaadinde bulunarak ve çalıntı araçları internet siteleri üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı.

Batal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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