THY- Euroleague
0553 313 94 23

Beşiktaş'ta deprem! Yarıda bırakarak soyunma odasına gitti

21 Yaş Altı takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Adem Ljajic, ağrı hissettiği için oyundan çıkarak soyunma odasına gitti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:45
Beşiktaş'ta deprem! Yarıda bırakarak soyunma odasına gitti

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, 21 Yaş Altı takımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçı oynadı.

Beşiktaş, maça Loris Karius, Fatih Aksoy, Pepe, Necip Uysal, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Ljajic, Gökhan Töre, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek ve Vagner Love 11'iyle çıktı. İkinci yarıda kalede Karius'un yerine Tolga Zengin görev yaptı. 30'ar dakikadan iki devreli oynanan karşılaşmayı A takımı, Ricardo Quaresma'nın golüyle 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup antrenmanda yer almadı. Milli takımlarından henüz dönmeyen oyuncular da çalışmaya katılmadı.

Sakarya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de antrenman maçını takip etti.

Adem Ljajic devam edemedi

Beşiktaş'ta sakatlık sürecini hızlı bir şekilde atlatan Adem Ljajic, hazırlık maçına çıkmasına rağmen oyuna devam edemedi.

Maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile görüşen ve oynayabileceğini belirten Sırp futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktı. Ljajic, ağrı hissetmesi sonrası kısa süre sonra oyundan çıktı ve soyunma odasına gitti. Sırp futbolcunun yerine Jeremain Lens oyuna girdi.

Karşılaşma sırasında hafif sakatlık yaşayan Vagner Love da bir süre sonra oyundan çıktı.

Adriano koşu yaptı

Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Adriano Correia da sahada bir çalışma gerçekleştirdi.

Brezilyalı oyuncu, fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a kutlama

Beşiktaş Kulübü, İngiltere'nin Everton takımında forma giyen ve baba olan eski futbolcusu Cenk Tosun için kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında paylaşılan ve 14 numaralı Beşiktaş forması fotoğrafının yer aldığı mesajda, "Hoş geldin Tosun Paşa Jr Arda Cenk. Babalık sana çok yakıştı Cenk Tosun." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:45
  1. Sakarya
  2. Beşiktaş
  3. Adem Ljajic
  4. Nevzat Demir Tesisleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Süper Kupa'da fark yedi! 79-40
    1. Galatasaray Süper Kupa'da fark yedi!..
    2. Niğde'de karnına saplanan demir..
    3. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    4. Beşiktaş'ta sakatlık şaşkınlığı!..
    5. Doğan istifa etti
    6. Gri kategorideki terörist yakalandı!
    7. Jirki Aşireti'nde kan davasında mutlu..
    8. Konsolosun konutundaki incelemeler..
    9. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hamas'a..
    10. 'Staj ve çıraklık süresi emekliliğe..
    11. Başkentte traktörle araçlara çarpan..
    12. Mermer ocağı basan 2 terörist öldürüldü
    13. Tekirdağ'da 'palalı' soygun kamerada
    14. Kocaeli’de evine gelen icra..
    15. Milli ara onlara yaradı: Güneş'in zor..
    16. 'Siber güvenlik yerli ve milli olmalı'
    17. Çeyrek altın 366 lira sevşyelerinde
    18. Gece yarısı atıştırmaları sendromunu..
    19. Feci kazada korkunç detay! Gösterge..
    20. Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...