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Beşiktaş'ta ayrılık! Hollanda ekibi ile resmen anlaştı

Hollanda 1.Lig takımlarından Willem II, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Aras Özbiliz'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 02:31
Beşiktaş'ta ayrılık! Hollanda ekibi ile resmen anlaştı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Willem II, Beşiktaş'tan Aras Özbiliz'i kiraladı.

Willem II Kulübü, bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki Aras'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile aralarındaki dokümantasyon işlemlerinin tamamlandığını ve transferin gerçekleştiğini duyurdu.

Ajax altyapısından yetişen Ermeni milli futbolcu, sonrasında Kuban Krasnodar ve Spartak Moskova'da oynadı. Beşiktaş, 2016'nın Ocak ayında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon avroya transfer ettiği kanat oyuncusu Aras'ı, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano, 2018'in Şubat ayında ise Sheriff'e kiralamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 02:31
  1. Beşiktaş
  2. Aras Özbiliz
  3. Willem II
  4. Hollanda

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