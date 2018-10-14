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Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in direktifleri doğrultusunda 3 ismin bileti kesilecek.

14 Ekim 2018 Pazar 13:59
Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada aldığı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan topladı. Ligde 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen 3 futbolcuyla yollar ayrılacak.

Tolga, Mustafa ve Atiba ile yollar ayrılacak

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolga Zengin, Mustafa Pektemek ve Atiba ile sözleşme yenilenmeyecek.

Beşiktaş'ta, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başka oyuncular da bulunuyor. Yönetim bu isimler için de düğmeye bastı.

Pepe ve Babel'e yeni sözleşme

Habere göre, 2017-18 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı takımda tutmayı başaramayan Beşiktaş yönetimi, aynı sorunu kontratı bu sezonun sonunda biten oyuncularda yaşamak istemiyor.

Takımın en golcü oyuncusu Ryan Babel ve bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Pepe'nin sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Babel ile sözleşme yenilemek isteyen yönetim için en büyük sorun Hollandalı yıldızın talep ettiği zam.

Pepe için de benzer bir durumun söz konusu olduğu belirtilen haberde oyuncunun ilerleyen yaşının soru işaretleri oluşturduğu ve son kararın teknik heyet raporu ve Portekizli yıldızın düşüncelerine göre verileceği vurgulandı.

Adriano'ya yeni teklif

Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunun başında İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona'dan 2.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Adriano'nun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Brezilyalı yıldız 3 yıllık sözleşme talep ederken yönetimin aklındaki teklifin 1+1 yıllık olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncuyla ocak ayında masaya oturulacak.

Gökhan'a performansa dayalı sözleşme

Yönetim, kontratı sezon sonunda sona eren bir diğer isim olan Gökhan Töre için de kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle sadece 1 maçta forma giyen, bu sezon ise 6 resmi maçta görev alan Gökhan'a, yönetimin 4 yıllık yeni sözleşme önereceği bildirildi. Siyah beyazlı kulüpte 6. sezonunu geçiren Gökhan'a önerilecek sözleşmenin performansa dayalı olacağı da gelen bilgiler arasında.

(YeniŞafak)

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:59
  1. Beşiktaş
  2. Tolga Zengin
  3. Atiba
  4. Mustafa Pektemek
  5. Şenol Güneş

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