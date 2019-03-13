0553 313 94 23

Beşiktaş'ın yıldızından flaş açıklama! '9 aydır maaşımı alamadım'

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 02:09
Beşiktaş'ın yıldızından flaş açıklama! '9 aydır maaşımı alamadım'

Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

İşte Gökhan Töre'nin attığı tweetler;

"Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden 2 gün önce öğrendim''

"Bu yarı dönemde kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden 2 gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz."

"9 aydır maaşımı alamadım''

9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 02:09
  1. Beşiktaş
  2. Gökhan Töre
  3. Sosyal medya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir binayı boşaltacak
    1. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    2. Beşiktaş’ta trafik kazası; 1 yaralı
    3. Fransa'da eylemcilere sert ceza..
    4. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler..
    5. İİT'den Türkiye'nin "Medeniyetler..
    6. Barcelona Lyon maçı ne zaman saat..
    7. Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman..
    8. Mescid-i Aksa'da neler oluyor?..
    9. Beşiktaş'ın yıldızından flaş açıklama!..
    10. (ÖZET) Manchester City Schalke 04 maç..
    11. (ÖZET) Juventus Atletico Madrid maç..
    12. Kaza haberini alan Akbağ, İzmir’e geldi
    13. Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza..
    14. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    15. Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı!..
    16. Feminazilerin Türkiye'yi getirmek..
    17. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına..
    18. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir..
    19. ABD maslahatgüzarı, Sudan'da muhalif..
    20. ''Genç kadınlarımızın liderlik..
    21. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    22. Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!
    23. Bakan Pakdemirli: "Patates üretiminin..
    24. Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    25. Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de..
    26. Tunus'ta 12 bebeğin ölümü protesto..
    27. Mansur Yavaş'tan bir skandal daha!..
    28. Bakan Kasapoğlu, Mardinli gençlerle..
    29. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika için..
    30. Katar Savunma Bakanı Atiyye ABD'li..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?