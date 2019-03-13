Beşiktaş'ın yıldızından flaş açıklama! '9 aydır maaşımı alamadım'
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.13 Mart 2019 Çarşamba 02:09
Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, twitter hesabından bir açıklama yayımladı.
İşte Gökhan Töre'nin attığı tweetler;
"Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden 2 gün önce öğrendim''
"Bu yarı dönemde kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden 2 gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz."
"9 aydır maaşımı alamadım''
9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım.
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