Beşiktaş'ın yıldızından flaş açıklama! '9 aydır maaşımı alamadım'

Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

İşte Gökhan Töre'nin attığı tweetler;

"Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden 2 gün önce öğrendim''

"Bu yarı dönemde kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden 2 gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz."

"9 aydır maaşımı alamadım''

9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım.