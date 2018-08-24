THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Beşiktaş'ın yıldızına Leipzig kancası! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar

Almanya takımlarından Leipzig, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beğeni toplayan Tolgay Arslan için harekete geçti. Alman ekibi, Tolgay için 8 milyon euroyu gözden çıkardı.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:47
Beşiktaş'ın yıldızına Leipzig kancası! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar

Beşiktaş takımının orta sahasının önemli parçası olan Tolgay Arslan için daha önce Bundesliga'dan Stuttgart ve Wolfsburg devreye girmiş ancak bir sonuç alınamamıştı. Son gelişmelere göre; Leipzig, Siyah-Beyazlı oyuncu için 8 milyon euroyu gözden çıktı.

Alman yetkilileri, 8 milyon Euro bedeli gözden çıkardığı Tolgay için Beşiktaş yöneticileri ile masaya oturma kararı alırken transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için işi hemen bitirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA TOLGAY ARSLAN'I SATMAK İSTİYOR

Başkan Fikret Orman'ın da Tolgay için gelecek teklife sıcak baktığı ancak 10 milyon euro gibi bir rakam düşündüğü ifade edildi. İki kulübün yapacağı görüşmenin ardından fiyat konusunda orta yolu bulacakları mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan Siyah-Beyazlılar görüşmeleri çok uzatmayacak.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:47
  1. Beşiktaş
  2. Stuttgart
  3. Fikret Orman
  4. Tolgay Arslan
  5. Leipzig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ Tokat konut başvuruları
    1. TOKİ Tokat konut başvuruları
    2. Türkiye ile İngiltere arasında Brexit..
    3. ABD’ye 16 milyar $’lık misilleme
    4. Eski Cumhurbaşkanının cezası onandı!..
    5. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    6. Çorum'da katliam gibi kaza! 5 kişi..
    7. İstanbul’da narkotik operasyonu!
    8. Trump’ın yaptırımları ABD’ye zarar..
    9. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    10. Yürek yakan haber! Çok sayıda ölü var
    11. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    12. Yaani kullananlar her ay 1 GB kazanıyor
    13. 2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    14. Rusya açıkladı! Türkiye'den kritik adım
    15. Katar dostları bu fuarda buluşuyor
    16. Afyonkarahisar TOKİ evleri 2018 Afyon..
    17. Ankara cuma namazı saati 2018
    18. Ayşe Güngür Say hayatını kaybetti!
    19. Eylülde ‘SAHA’ya iniyorlar
    20. Beşiktaş'ın yıldızına Leipzig kancası!..
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Frankfurt bitiyor! Almanlar da Türkiye'yi tercih ediyor
    Frankfurt bitiyor! Almanlar da Türkiye'yi tercih ediyor