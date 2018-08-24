Beşiktaş'ın yıldızına Leipzig kancası! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar

Beşiktaş takımının orta sahasının önemli parçası olan Tolgay Arslan için daha önce Bundesliga'dan Stuttgart ve Wolfsburg devreye girmiş ancak bir sonuç alınamamıştı. Son gelişmelere göre; Leipzig, Siyah-Beyazlı oyuncu için 8 milyon euroyu gözden çıktı.

Alman yetkilileri, 8 milyon Euro bedeli gözden çıkardığı Tolgay için Beşiktaş yöneticileri ile masaya oturma kararı alırken transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için işi hemen bitirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA TOLGAY ARSLAN'I SATMAK İSTİYOR

Başkan Fikret Orman'ın da Tolgay için gelecek teklife sıcak baktığı ancak 10 milyon euro gibi bir rakam düşündüğü ifade edildi. İki kulübün yapacağı görüşmenin ardından fiyat konusunda orta yolu bulacakları mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan Siyah-Beyazlılar görüşmeleri çok uzatmayacak.