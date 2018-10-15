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Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel: Flamengo'ya transfer olabilirim...

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Ryan Babel, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 02:28
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel: Flamengo'ya transfer olabilirim...

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Almanya'yı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun yaz aylarındaki transfer ilgisi ile ilgili konuştu.

Bir teklif yapıldığını ancak Beşiktaş'ta kaldığını belirten Babel, "Flamengo'nun Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Bazı nedenlerden dolayı transfer gerçekleşmedi. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"FLAMENGO'YA TRANSFER OLABİLİRİM"

Önümüzdeki yıllarda Flamengo'ya gidebileceğinin sinyallerini veren tecrübeli isim, "2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım. Flamengo tabii ki ülkedeki en büyük futbol kulübü bana göre. Belki bir gün transfer olabilirim, bilemiyorum" diye konuştu.

Bu sezon Beşiktaş'ta 14 maça çıkan ve Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden olan 31 yaşındaki oyuncu, 1096 dakikada 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Sporx

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 02:28
  1. Ryan Babel
  2. Beşiktaş
  3. Flamengo
  4. Brezilya
  5. Hollanda

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