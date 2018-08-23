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Beşiktaş'ın yeni transferini böyle açıkladı!

Cruz Azul'un teknik direktörü Caixinha, Beşiktaş'ın ilgilendiği Marco Fabian hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:44
Beşiktaş'ın yeni transferini böyle açıkladı!

Meksika ekibi Cruz Azul'u çalıştıran Portekizli teknik adam Pedro Caixinha, basın toplantısında Marco Fabian ile ilgilenmediklerini ancak Meksikalı oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymeye yakın olduğunu açıkladı.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ YAKIN"

"Marco Fabian ile ilgileniyor musunuz?" sorusunun yanıtlayan Pedro Caixinha, "Pepe'nin bana söylediğine göre Marco, Beşiktaş'a transfer olmaya yakın" ifadelerini kullandı.

MEKSİKA'DAN FRANKFURT'A

40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON SAKATLIK SORUNU YAŞADI

Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

''EKONOMİK ŞARTLAR BELİRLEMEK GEREKİYOR''

Marco Fabian da geçtiğimiz günlerde bir ayrılık yaşayabileceğinin sinyallerini verirken ''Menajerim kulüple bir görüşme yapacak. Hocamız beni tutmak istediğini söyledi. Kalmaktan mutluluk duyarım ancak kulüple bazı ekonomik şartları belirlememiz gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:44
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