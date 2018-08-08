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Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Mario Götze!

Beşiktaş Anderson Talisca'nın boşluğunu Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Mario Götze ile doldurmayı planlıyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:44
Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Mario Götze!

Bu doğrultuda gündemine; Shinji Kagawa, Nacer Chadli ve Ganso gibi isimleri alan Kara Kartal’ın, son olarak Borussia Dortmund’un yıldızı Mario Götze’yi hedefleri arasına eklediği ortaya çıktı.

Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için atağa kalkan yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi. Mali olarak küçülmeye giden Dortmund’un da oyuncusunun geçici transferine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Sakatlığını atlattı

Borussia Dortmund formasıyla geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Götze, metabolizma ve bel sakatlıkları sebebiyle Sarı-Siyahlılar’da istikrarlı bir görüntü sergileyememişti. Bu 2 konudaki problemlerini geride bırakan deneyimli futbolcu, takımının yeni sezon öncesinde 3 hazırlık maçında forma giymişti.

Götze, 23 Mayıs’ta 1-1 sona eren Los Angeles FC karşılaşmasında 46, 13 Temmuz’da 1-0 kazandıkları Austria Wien karşılaşmasında 46 ve 3 Ağustos’ta ise Rennes’le 1-1 sona eren mücadelede 64 dakika sahada kalmıştı. (Milliyet)

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:44
  1. Beşiktaş
  2. Borussia Dortmund
  3. Mario Götze
  4. Anderson Talisca
  5. Bundesliga

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